Roland Garros 2024 | Rybakina supera in due set Svitolina ai quarti anche Sabalenka

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Per la terza volta negli ultimi 30 anni, le prime 5 teste di serie sono approdate aidi finale del. Ieri si erano qualificate Swiatek, Gauff e Vondrousova; stamattina hanno fatto lo stesso Elenae Aryna, che hanno portato a casa i rispettivi match in due set agevoli. Ad inaugurare il programma odierno sullo Chatrier è stata la tennista kazaka, che ha regolato in due set per un totale di 69 minuti di gioco Elina. 6-4 6-3 il punteggio del match, che ha visto la numero 4 del mondo in controllo dall’inizio alla fine. Saràdunque l’avversaria di Jasmine Paolini, che ha battuto Avanesyan (LA CRONACA). Tutto facileper Aryna, che si è liberata di Emma Navarro per 6-2 6-3 in 1h11? di gioco.