Raffica di truffe a Pedaso i carabinieri smascherano e denunciano 7 persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024)(Fermo), 3 giugno 2024 - Settedenunciate e scoperti diversi raggiri ai danni di cittadini. E’ questo il bilancio dell’attività deiper contrastare una serie diche hanno colpito alcuni residenti di. Nel primo caso, i militari dell’Arma del posto hanno denunciato per truffa una donna veneta di 59 anni che, come accertato mediante l'analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria, fingendosi dipendente di un’agenzia, aveva sottoscritto un contratto con la vittima, poi rivelatosi falso, per la fornitura e l’installazione di un impianto fotovoltaico e facendosi accreditare su un conto corrente a lei intestato, la somma di euro 11.000 euro. Sempre idi, all’esito degli accertamenti avviati a seguito della querela del titolare di un villaggio turistico, hanno denunciato per insolvenza fraudolenta in concorso, tre albanesi di età compresa tra i 45 e i 65 anni, che dissimulando il loro stato di insolvenza, non avevano pagato il dovuto per la permanenza nella struttura, arrecando un danno patrimoniale di 2.