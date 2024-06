Previsioni meteo in Emilia Romagna ondata di maltempo | quando arriva l’anticiclone africano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Bologna, 3 giugno 2024 – Pioverà ancora domani, poi molto probabilmente da mercoledì dovrebbe tornare il beltempo. Per martedì 4 “si profila il transito di un impulso instabile (perturbazione numero 3 di giugno) che rinnoverà il rischio di temporali sulle aree centro-occidentali della nostra regione”, fa sapere Roberto Nanni,rologo Ampro. Infatti, è stata diramata una nuova allertagialla, dalla mezzanotte del 4 al quella del 5 giugno, dove si legge che “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili su aree appenniniche e pianure centro-occidentali durante le ore pomeridiane e in esaurimento serale. Non si escludono occasionali fenomeni franosi e possibili innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori”.