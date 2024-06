Poliziotto aggredito da un detenuto in carcere

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tarantini Time QuotidianoLavorare in unè sempre stato un lavoro molto delicato e pericoloso, ma ultimamente è diventato impossibile a causa della grave carenza di poliziotti penitenziari e degli innumerevoli episodi di violenza e prepotenza da parte dei detenuti nei confronti degli agenti che sanno quando entrano nel penitenziario , ma non sanno quando e come ne usciranno al termine del servizio.Proprio per questo il SAPPE alcuni giorni ha scritto al Prefetto di Taranto in qualità di massimo rappresentante del governo sul territorio, nonché responsabile della sicurezza pubblica poiché quello che accade neldel capoluogo Jonico ogni giorno diventa sempre più preoccupante.Ed i fatti ci danno purtroppo ragione, poiché è del 1 Giugno l’ennesima GRAVE aggressione da parte di unnei confronti di un sovrintendente.