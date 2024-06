Platini | Quando l’allenatore mostra gli schemi al giocatore… beh mi sta sulle palle Lascialo giocare no?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Michel Platini, ex presidente Uefa ed ex giocatore della Juventus, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport. Con il direttore del quotidiano, Guido Vaciago, parla di come è cambiato il calcio rispetto ai suoi tempi.: «Il City di Guardiola a volte mi ricorda la Roma di Liedholm dove giocava Ancelotti» Guardiola o Ancelotti? «Non scelgo, sono due amici e sono eccezionali tutti e due. Due modi completamente differenti di interpretare il calcio,entrambi efficaci, anche se alla fine il City di Guardiola a volte mi ricorda la Roma di Liedholm dove giocava Ancelotti. Buffo no? Liedholm diceva: se il pallone ce l'abbiamo noi, non ce l'hanno gli altri, stessa filosofi a del City». La sua Juventus però batteva sempre la Roma di Liedholm. «MaZibì è andato da loro, abbiamo beccato due volte 3-0! Quanto mi piacevaa Roma ad aprile, mi ricordo lo stadio, il cielo meraviglioso, le battute dei romani che mi facevano sempre ridere.