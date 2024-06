Patrizia scompare nel nulla dopo essere uscita per una commissione | Torno subito L’ipotesi che spaventa…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sono ripartite nella mattinata di lunedì 3 giugno ad Albaredo d’Adige (VR) le ricerche diRuzza, 49enne di Noventa Vicentina, di cui non si hanno più notizie dalla serata di sabato. Inalle ore 21 la donna sarebbedi casa e si sarebbe messa alla guida della propria Fiat 500 bianca in direzione di Cologna Veneta (VR).avrebbe informato i familiari spiegando che sarebbe rientrataqualche ora, ma di lei non si hanno più notizie ed è scattata l’allerta alle forze dell’ordine. La 49enne quella sera avrebbe indossato un giubbotto con dei pantaloni neri e una borsa di colore chiaro. Anche l’amministrazione comunale ha lanciato un appello su Facebook: “alle ore 21.00 di sabato 1 giugno con la sua auto, una FIAT 500 colore bianco in direzione Cologna Veneta (VR).