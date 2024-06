Offerte poco trasparenti l’Antitrust applica la moral suasion per 13 società energetiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giugno 2024 –traspartenti, per questo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di effettuare interventi dinei confronti di 13del settore energia. (DIRE) Roma, 23 set. - A fine mese scadrà l'azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette del gas e l'Iva agevolata al 5%; secondo le stime di Facile.it, se il Governo non rinnoverà le due misure, la spesa per una famiglia tipo potrebbe aumentare fino a 205 euro su base annua, con un rincaro fino al 16%. Per stimare l'impatto degli oneri di sistema, Facile.it ha preso in esame le tariffe in vigore nel mercato tutelato a settembre 2021, le ultime prima dell'azzeramento; all'epoca, questa voce di spesa era pari, su una bolletta tipo, a 5,6 centesimi per smc.