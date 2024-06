Metal Slug Tactics un trailer gameplay con il periodo d’uscita su console e PC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il publisher Dotemu ha annunciato che il team di sviluppo Leikir Studio (a cui dobbiamo Rogue Lords, Synergy e tanti altri giochi) è pronto a rilasciare sul mercato, un adattamento tattico basato su griglia appartenente all’iconica serie Run & Gun che ha ricevuto in queste ore ilcon un. Nello specifico il titolo uscirà questo autunno su PC e Nintendo Switch, confermando anche le versioni del gioco per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS e Xbox One. Aggiungiamo che i fan della serie potranno guidare le squadre in battaglia prima del lancio, gustandosi alla prima demo in assoluto di, disponibile per unlimitato dal 10 al 17 giugno durante lo Steam Next Fest.