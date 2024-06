Mangia formaggio a latte crudo poi la tragedia | bimbo muore a 3 anni per una rara sindrome

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 3 giugno 2024) Non dovrà succedere mai più a nessun bambino, questa sarà la mia battaglia”, è il grido di dolore del papà di un bambino ligure di soli 3morto per unamalattia, laemolitica-uremica (SEU), probabilmente contratta dopo averto uncontaminato. Il piccolo è deceduto alla fine di maggio scorso, dopo un mese e mezzo di calvario in cui ha lottato in un letto d’ospedale a Genova.Leggi anche: Italia, cala la mortalità ma crescono i suicidi tra i giovani: i dati Istat Tutto è iniziato con una gita in montagna, durante la quale la famiglia ha acquistato da un’azienda casearia dele non pastorizzato, che probabilmente era contaminato da un ceppo di Escherichia Coli. Il piccolo ha consumato ilnelle settimane precedenti Pasqua e, dieci giorni dopo, ha iniziato a manifestare i primi sintomi, come la dissenteria.