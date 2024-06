Lotteria fortunata | la migliore vincita del 2024

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 3 giugno 2024): ladel, quella che davvero ti cambia la vita e che ti permette di avere una grande stabilità. Vinci Casa ha regalato un altro sogno Il sogno di tutti, soprattutto per quelli che non hanno avuto l’eredità da parte dei genitori e che quindi vivono in affitto, è quello di avere una casa propria, senza pagare soldi ai proprietari, e soprattutto perché il sogno è quello di avere una stabilità. E sappiamo tutti quanto questo possa incidere, e incide, nelle scelte che ogni famiglia fa. Dai giovani ai meno giovani, arrivati ad un certo punto, sapere di avere un tetto è qualcosa di incredibile, che va oltre, un grande e meritato sospiro di sollievo. Vinta una casa a Sesto Fiorentino (AnsaFoto) – Ilveggente.itE è quello che praticamente ti permette di fare il Vinci Casa, il concorso che mette in palio, appunto, dei soldi che possono essere sfruttati per trovare un immobile.