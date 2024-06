Juventus sulle tracce di Savinho

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024)diLacontinua a lavorare sul mercato alla ricerca di rinforzi che possano trasformare il 3-5-2 che fu di Massimiliano Allegri in un 4-2-3-1 che più si adatta alle idee dell’allenatore italo-brasiliano che quest’anno ha portato il Bologna addirittura in Champions League. Il reparto che più deficita in questo senso è quello degli esterni d’attacco dove dal mercato dovrà arrivare almeno un rinforzo ritenuto adeguato dal neo-allenatore con diversi profili che già sono stati attenzionati. Uno di questi è Sávio Moreira de Oliveira meglio noto come. L’esterno brasiliano classe 2004 nasceo a Duque de Caxias uno dei quartieri più poveri nella provincia di Rio de Janeiro si è poi trasferito a Sao Mateus, ha raccontato che da piccolo aiutava in famiglia nella mungitura delle mucche, dato che non potevano permettersi altri macchinari.