Il video dello schianto al casello | la corsa folle poi il volo gli ultimi secondi | Guarda

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ildell'incidente deldi Rosignano potrebbe spiegare cosa è successo sulla A 12. Le telecamere posizionate su quel tratto hanno ripreso cosa è accaduto. Dalle immagini, come riporta ilGiorno, è possibile vedere la Honda scura dei turisti tedeschi che arriva lanciata a tutta velocità sul. La traiettoria non è normale. La macchina arriva da sinistra e taglia di traverso tutte le corsie infilandosi proprio dove c'era in coda una Fiat 500 X dei due giovani fiorentini. Ilè stato mostrato dal Tg1 delle 20 di ieri sera. Ovviamente non sono state trasmesse le immaginima basta vedere quei pochiin cui l'auto scura sbanda per capire il finale tragico della clip. Il bilancio è di tre morti e di sette feriti.