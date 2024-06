Il viaggio come cura del rapporto tra Elisa e mamma Maria Elena

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’ottava puntata di ‘X, Y, Z Generazioni a confronto’ è un concentrato di timidezza e spontaneità. In questa coppia la differenza generazionale sta nella maggiore libertà didi esprimersi e battersi per i propri ideali, molto più di quanto non fosse possibile e concesso aalla sua età. Una preoccupazione diè che ilcon sua figlia possa cambiare, raffreddarsi. Ma ladella loro relazione è un valore condiviso da entrambe,la passione per i viaggi. ‘X, Y, Z Generazioni a confronto’ affronta i temi della scuola, dell’attualità, delle relazioni e dell’inclusività, per un confronto sincero tra generazioni. L’obiettivo? Usare la telecamera per abbattere le barriere di comunicazione in famiglia, puntando l’attenzione su una fase critica della vita dei giovani studenti e altrettanto enigmatica per i genitori.