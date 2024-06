Fonte : anteprima24 di 3 giu 2024

Il Giudice Sportivo ha punito il Benevento “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:nell’aver acceso, prima dell’inizio della gara, nel proprio Settore innumerevoli fumogeni e bengala intermittenti, determinando, con tale condotta, un ritardo di due minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità; nell’aver lanciato, al fischio di inizio della gara nel recinto di gioco un fumogeno, senza conseguenze.

Giudice Sportivo multato il Benevento | un turno di stop per due calciatori