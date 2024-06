Gaeta cambia il calendario di raccolta per le utenze non domestiche

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – L’amministrazione ricorda che dal 1° giugno 2024 èto ildidei Rifiuti per leNon(Und) e che resterà in vigore fino al 30 settembre 2024. La variazione riguarderà ladella frazione organica la domenica mattina, l’aggiunta delladi imballaggi misti il giovedì mattina, e ladegli imballaggi di cartone tutti i giorni dal lunedì al sabato. Si ricorda che sulsono indicati i giorni didei rifiuti che, quindi, dovranno essere conferiti a partire dalle ore 21.00 della sera prima e fino alle 05.00 del giorno stesso. Si raccomanda di non conferire al di fuori degli appositi contenitori forniti. Si segnala il divieto di utilizzo dei sacchi neri.