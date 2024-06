Film in uscita questa settimana al cinema 3 giugno – 9 giugno

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Scopriamo quali sono iinneiitaliani nelladal 3al 9. DONNIE DARKO Data di: 32024 Regia di Richard Kelly Con Scotty Leavenworth, Jazzie Mahannah, Beth Grant, Tiler Peck, Genere Drammatico Produzione Stati Uniti, 2001 Durata 108 min ARI-CASSAMORTARI Data di: 32024 Regia di Claudio Amendola Con Silvia D'Amico, Lucia Ocone, Massimo Ghini, Caterina Guzzanti Genere Commedia Produzione Italia, 2024 Durata 99 min EL PARAISO Data di: 62024 Regia di Enrico Maria Artale Con Matea Milinkovic, Maria del Rosario, Edoardo Pesce, Gabriel Montesi Genere Drammatico Produzione Italia, 2023 Durata 106 min KINDS OF KINDNESS Data di: 62024 Regia di Yorgos Lanthimos Con Victoria Harris, Krystal Alayne Chambers, Elton LeBlanc, Susan Elle Genere Drammatico Produzione Gran Bretagna, 2024 Durata 165 min THE WATCHERS – LORO TI GUARDANO Data di: 62024 Regia di Ishana Shyamalan Con Alistair Brammer, Olwen Fouere, Diarmuid de Faoite, Dakota Fanning Genere Fantasy Produzione Stati Uniti, 2024 Durata 102 min NOIR CASABLANCA Data di: 62024 Regia di Kamal Lazraq Con Abdelatif El Mansouri, Ayoub Elaid Genere Drammatico Produzione Francia, Marocco, Belgio, Qatar, 2023 Durata 94 min LA STANZA DEGLI OMICIDI Data di: 62024 Regia di Nicol Paone Con Dree Hemingway, Denise Grayson, Candy Buckley, Mike Doyle Genere Commedia Produzione Stati Uniti, 2024 Durata 98 min MADE IN DREAMS Data di: 62024 Regia di Valentina Signorelli, Cecilia Zoppelletto Genere Documentario Produzione Italia, 2024 Durata 73 min LA TARTARUGA Data di: 62024 Regia di Fabrizio Nardocci Con Valeria Zazzaretta, Anna Ferruzzo, Antonello Fassari, Giulio Forges Davanzati Genere Drammatico Produzione Italia, 2024 L'articoloinal(3– 9) proviene da No#News Magazine.