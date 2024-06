Donatella Versace premiata da Mattarella

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 3 giugno 2024) Venerdì 31 maggioè stata insignita di una delle più alte onorificenze nazionali per il suo contributo alla moda e alla cultura italiana. La celebre stilista ha partecipato a una cerimonia privata a Palazzo Diotti, sede della Prefettura di Milano, dove è stata nominata “Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” (OMRI). Il giorno seguente ha poi incontrato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione delle celebrazioni per il 78° anniversario della Repubblica Italiana. Sigillando così un traguardo rilevante non solo per la propria carriera ma per l’intero settore, che compie un passo avanti nel riconoscimento dei meriti a livello nazionale.