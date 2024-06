Chiesa il papà | Piace a Conte? Non so alla Juve sta bene

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Enrico? Lo conosco, gli auguro tutto ilpossibile. Se farà questa scelta vorrà dire che ha fatto una scelta molto ponderata. GliFederico? Non lo so, io l’ho avuto a Siena e ci ho giocato anche in Nazionale, sugli altri aspetti non entro” Enrico, ex calciatore di Sampdoria, Parma e Fiorentina ha parlato ai microfoni di Tmw, del prossimo Europeo e non solo dall’evento “La notte della C”: “Abbiamo un condottiero che si chiama Spalletti, un grande allenatore, e chiaramente dei giocatori forti. Tre anni fa ci siamo riusciti ma credo che la cosa più importante sia disputare un buon Europeo. In tornei così brevi la fortuna è un fattore importante“. Da, cosa augura a Federico per il futuro, visto che è un momento delicato:“Mi auguro possa fare un buon campionato Europeo, ormai sono otto anni che gioca in Serie A, i consigli glieli do ma fino ad un certo punto.