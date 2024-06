Carpi la certezza di Motta | Piazza ambita anche in C

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Venerdì dopo l’ufficialità del suo addio daha ringraziato tutti con un post commovente, perché quella in biancorosso è stata allo stesso tempo la sua più grande chance e il suo più grande capolavoro calcistico. L’ex direttore sportivo Riccardoha trascorso in Riviera la prima domenica ’senza incarico’ e da lì racconta questi 12 mesi da sogno nella città dei Pio., poteva finire diversamente col? "Alla fine penso che siamo stati tutti molto chiari. Io sono andato dal presidente ribadendogli la mia forte disponibilità a rimanere, ma non al 100% di impegno perché non avrei lasciato il mio incarico lavorativo. L’opzione era quella di affiancarmi una figura da direttore tecnico, una proposta che Lazzaretti ha molto apprezzato.