Calcio Prima categoria Il sogno promozione degli squali va avanti | ora manca da superare l’ultimo scoglio

(Di lunedì 3 giugno 2024) FORTE DEI MARMI 1 SELVATELLE 0 FORTE: Ceragioli, Alberti, Simonini (28’pt Tonacci), Papi, Sodini F., Cardillo, Tedeschi, Bresciani, Maggi, Lossi, Sodini N. (22’st Della Pina). All.: Cagnoni. SELVATELLE: Pinelli, Ferretti (24’st Tosi), Turini, Pini, Vanni, Marianelli (35’st Puccioni), Ciandri (28’st Micheletti), Vara, Verola, Marzoui (18’st Telleschi), Vaccaro. All.: Chetoni. Arbitro: Marongiu di Livorno. Rete: 35’pt Lossi. Note: ammoniti Sodini F. Recupero pt 2’, st 6. CASCINA – Continua ildel Forte 2015. Glivincono anche la finale intergirone che li vedeva opposti ai pisani del Selvatelle accedono così al gironcino finale a tre per un posto nel prossimo campionato di. Partita come ci si attendeva molto tirata e vissuta sul filo dell’equilibrio.