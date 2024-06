Venezia-Cremonese 1-0 Altare | Stagione incredibile più forti delle difficoltà

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) “E’ stata unaspettacolare, abbiamo dato l’anima, nellesiamo riusciti ad uscirne. La società, il presidente, tutti, pure per i tifosi. Ed i nostri sostenitori hanno dato dimostrazione di qualcosa di. Dopo Spezia ci siamo ricompattati, sapevamo che avevamo potenzialità ed abbiamo dato il massimo”. Queste le parole di Giorgioal termine della partita con lache ha regalato la promozione in Serie A al suo. “Non abbiamo mai mollato, ringrazio Vanoli per il grandissimo lavoro svolto. Siamo contenti per questo traguardo storico.è un posto speciale”, il commento di Pierini.1-0,: “, più” SportFace. .