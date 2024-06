Tutti di corsa a Comacchio Filippi e Alfieri da primato Una ’11 Ponti’ grandi cifre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024)vincono a. Un pomeriggio di grande podismo, tra il centro e i caratteristici ponti per il ‘56° Gran premio 11, evento storico che da sempre richiama molti atleti. Una manifestazione patrocinata dall’amministrazione comunale e l’assessorato allo sport di, Uisp Ferrara, mentre l’organizzazione è stata a cura del gruppo sportivo Running Club, insieme a numerosi sponsor. Il ritrovo dii partecipanti, circa 700 iscritti tra competitivi e non, è stato in piazza Dante Alighieri, mentre la partenza e arrivo erano su via Zappata. Nel tardo pomeriggio, invece, si è iniziato ad entrare nel vivo della giornata, con la partenza della mini-podistica sulla distanza di 1,5 km competitiva. In questo caso hanno partecipato i giovani corridori delle scuole che hanno mostrato particolare talento per questa disciplina.