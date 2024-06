Salvini e Vannacci Il generale | | Scateneremo l’inferno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Robertocita “Il Gladiatore“, Matteofa il pacifista. Ilcandidato con la Lega e il segretario del Carroccio e vicepremier si presentano nella piazza dietro al Duomo, dove Silvio Berlusconi si prese il ‘Duomino’ in faccia, e scelgono strategie diverse ma complementari per il comizio milanese della Lega in vista delle elezioni europee di sabato e domenica prossimi. Lo striscione dietro al palco recita "Più Italia! Meno Europa. Torniamo liberi". I militanti e simpatizzanti lumbard accorsi in centro sono poco più di trecento. Durante i primi interventi di governatori e ministri, c’è un momento di tensione: una quarantina di militanti del Centro sociale Lambretta provano ad avvicinarsi a un gazebo della Lega, hanno in mano cartelloni con la scritta "sei normale?", ma vengono respinti dalla forze dell’ordine, scudi alla mano.