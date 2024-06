Puccini era uno psicologo dell’amore e le sue donne erano emancipate spiega il soprano Mariangela Sicilia ricercata interprete di Turandot e La bohème Nel centenario della morte del compositore mentre in tutta Italia si preparano le celebrazioni ci parla di lui E di sé tra Mina e l' archeologia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 2 giugno 2024) Profezie che si avv. «A 15 anni, quando mi esercitavo con i primi vocalizzi al Conservatorio di Cosenza, l’insegnante mi disse: “Tu avrai una voce da Mimì”». Ci aveva visto giusto: neldi Giacomosarà la protagonista di Laallo Sferisterio di Macerata, dopo aver inaugurato la stagione dell’Arena di Verona in. Reduce da un’applaudita La rondine alla Scala di Milano, ilè fra le interpreti più ricercate per le eroine deltoscano. A Roma il debutto di “Dance Circus Opera”, a 100 anni dalladelX Leggi anche › PrimaScala, El?na Garan?a: «Il silenzio vale più di un applauso» “Le uccide quasi tutte” Affinità elettive? Sonomolto interessanti, per quanto – da Madama Butterfly a Manon Lescaut, da Tosca a Suor Angelica –le faccia morire quasi tutte (ride)… Forti, indipendenti.