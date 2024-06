Omicidio a Messina | Michele Lanfranchi trovato sul marciapiede in via Michelangelo Rizzo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 2 giugno 2024) Efferato delitto a. Il cadavere di, 19 anni, è statola scorsa notte nel rione Giostra. Il corpo disi trovava sulin viacon una evidente ferita da arma da fuoco. Non si esclude alcuna pista. Indagini sono in corso da parte della Squadra Mobile., colpito al collo, avrebbe compiuto 20 anni il prossimo luglio. La pistola sarebbe stata ritrovata sul luogo. Allo stato attuale l’ipotesi preponderante è quella dell’maturato non in ambienti criminali. .