Le fragilità della mente Sempre più giovani in corto circuito | Emergenza sociale

(Di domenica 2 giugno 2024) Sessanta brianzoli seguiti in questi primi due anni di attività, con due équipe che vanno direttaa casa delle persone, per intercettare nel modo più efficace le loro. E avviare un percorso per uscire dal “buio“. Interventi che nascono dai bisogni del territorio e che hanno saputo mettere in rete le forze di istituzioni, fondazioni, cooperative e mondo del volontariato: tutti assieme contro il disagio psichico, per rispondere alla necessità crescente di aiuto nel camposalute mentale. Tutto questo è il progetto Mataxa, un innovativo lavoro di psichiatria di comunità che opera in Brianza nei 13 Comuni dell’Ambito territoriale di Carate. A dare vita al progetto sono stati l’associazione Le ComunitàSalute, il Consorzio Comunità Brianza Imprese Sociali e la Fondazione Guido Venosta, insieme ad Asst Brianza, alle cooperative sociali Novo Millennio e Luciano Donghi, ad Asvap e all’Associazione Giulia e Matteo.