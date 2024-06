Lavori e strade che diventano come laghi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Rua dei Filodrammatici e rua di Corfinio nella zona del teatro Filarmonici ad Ascoli manifestano attualmente due situazioni opposte: miglioria o disagio. Sono circa 4 mesi che gli abitanti di queste due rue assistono al rifacimento della strada con annessi sottoservizi (fogne e acqua). Sarebbe una gran bella miglioria per queste due ruette se si creassero dei camminamenti con tavole di legno per non mettersi gli stivali per tornare a casa e non riportare zolle di terra nelle abitazioni. "Purtroppo – lamenta un residente – evidentemente, quando si progettano inon tutto è sincronizzato al meglio. Infatti,in tutta la zona del centro storico, la maggior parte delle grondaie di scolo delle acque piovane non sono canalizzate in condotte separate per la raccolta delle acque chiare (che sono di competenza del comune) mentre le condotte fognarie (acque nere) sono di competenza della Ciip".