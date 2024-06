La statua di Casciana Terme senza pace | rubata due volte e rotta a metà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Pisa, 2 giugno 2024 - I Carabinieri di, a parziale conclusione delle indagini relative al furto delladi “donna con anfore”, hanno denunciato a piede libero una persona per ricettazione. Lasarebbe stata prima, nei giorni scorsi, dal cantiere allestito per la ristrutturazione della fontana di piazza Garibaldi a, poi abbandonata in una aiuola nelle adiacenze, dato che durante il furto si era spezzata a, per poi essere nuovamente asportata da ignoti. I militari dell’Arma, a seguito di indagini, hanno identificato un soggetto, rinvenendo, all’interno della sua abitazione, le due parti dell’opera. La refurtiva recuperata è stata restituita, per il restauro e la successiva ricollocazione nella Piazza.