Demoliti i box di via Guido Rossa Per 30 anni il villaggio dei disperati

(Di domenica 2 giugno 2024) Box di viaè terminata la demolizione, ora parte la costruzione della nuova sede della Croce Viola. L’area era diventata ildei. Una struttura sotterranea con 100 box trasformati in parte in monolocali abusivi. Dopo diversi sgombri e dopo 30di degrado finalmente comincia la rinascita del quartiere. Si tratta di un’area sotterranea realizzata in viadi fianco al liceo Calvino. Erano stati realizzati circa cinquanta garage e altrettanti dovevano essere realizzati, ma di questi erano rimaste solo le fondamenta. Fallita la società costruttrice molti di questi posti auto sotterranei erano stati già venduti, ma l’area è rimasta abbandonata per decenni. Dotati in alcuni casi di porte basculanti montate, sono stati occupati da senzatetto che li avevano arredati con materiali di fortuna trasformandoli in monolocali abusivi.