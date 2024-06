Conte pronto a firmare con il Napoli | Ecco dove si trova il tecnico

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 2 giugno 2024) Mentre i tifosi delfremono per l’arrivo di Antonio, iltrascorre le ultime ore di vacanza al largo della Sicilia prima dell’annuncio ufficiale. L’attesa sta per finire per i tifosi del, che restano in trepidante attesa dell’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Antoniocome nuovo allenatore. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna di Repubblica, ilsalentino sta trascorrendo le ultime ore di vacanza al largo della Sicilia, prima di dare il via alla sua nuova avventura in azzurro., attesa per l’annuncio:siilMentresi gode gli ultimi momenti di relax in vista del nuovo impegno, il patron Aurelio De Laurentiis è atteso in serata adopo la sua vacanza alle Baleari.