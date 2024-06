Cane attacca una bambina pontina portata in ospedale Denunciata la proprietaria

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 2 giugno 2024) Nella serata del 31 maggio a Latina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. sono intervenuti presso un esercizio commerciale situato a pochi passi dal centro città, a seguito di una segnalazione di un incidente che ha coinvolto una. Dinamica dell’Incidente Lasi trovava con i genitori quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata morsa da undi media taglia, razza meticcia, regolarmente iscritto all’anagrafe canina. L’animale è di proprietà di una cittadina polacca del 1966. Soccorso e Condizioni dellaLa, prontamente soccorsa dai presenti, è stata trasin ambulanza al nosocomio di Latina. Fortunatamente, le sue condizioni non sono considerate gravi e non è in pericolo di vita.