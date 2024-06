Fonte : romadailynews di 2 giu 2024

Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. Poi, festeggiano il compleanno: Paolo Bruni, cantante, paroliere, musicista; Bruno Murgia, politico; Alessandro Pisci, attore, regista; Carla Tuzzi, ex atleta; Francesca Rossi, ex cestista; Michele Monina, scrittore, giornalista, direttore artistico; Antracite Lignano, ex pallanotista, allenatore; Nick Luciani (Cugini di campagna), cantante, polistrumentista; Walter Nudo, attore, conduttore tv, modello; Edith Niederfriniger, triatleta; Alessandra Facchinetti, stilista; Vincenzo Trione, accademico, critico d’arte; Carlo Virzì, musicista, regista, sceneggiatore; Efrem Zanchettin, fotografo, musicista, scrittore; Chiara Scuvera, politica; Mara Urbani, pattinatrice; Riccardo Maffoni, cantautore; Chiara Perfetti, cestista; Gisela Scerman, scrittrice; Mariano Bogliacino, calciatore; Rosario Mastrota, drammaturgo, regista, attore; Mario Incudine, cantante, attore, polistrumentista.

Buon compleanno Nico Valerio Gianni Meccia…