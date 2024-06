Anna Pavignano racconta Massimo Troisi | Eravamo una coppia aperta Ecco il più grosso rimpianto che ho

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024), storica compagna di, in occasione dei 30 anni dalla scomparsa dell’attore, ha rilasciato un’intervista a Oggi. Sceneggiatrice di quasi tutti i film dell’artista campano,hato della loro relazione e della rabbia per quell’ultimo saluto al telefono. Il loro incontro avviene nella trasmissione Non Stop dovefa la comparsa e dove lavora anche. Lì, in un pomeriggio di prove estenuanti, i loro sguardi si incrociano e scocca una scintilla. La loro relazione, però, è sempre discreta,: “Non ci piaceva che gli altri sapessero di noi”. Fuori dagli studi Rai c’è spazio anche per qualche gesto d’affetto, come un abbraccio, avvenuto fuori da un ristorante di Torino, chedecise di darle dopo una cena con il gruppo di Non Stop: “questo abbraccio non lo dimenticherò mai”.