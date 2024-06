Serie C Pianese pronta alla nuova sfida tra i pro Società e squadra tempo di cambiamenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Archiviata la stagione trionfale due settimane fa con l’eliminazione dpoule scudetto diD, laripartirà sotto la guida di mister Fabio Prosperi, che resterà sulla panchina bianconera anche inC. Sarà completato l’organigramma societario con l’inserimento di un segretario generale e probabilmente di un uomo mercato che andrà ad affiancare l’ottimo direttore sportivo Francesco Cangi, autore di due eccellenti annate in bianconero prima con Bonuccelli (adesso al San Donato Tavarnelle) e appunto Prosperi in panchina. In linea di massima dovrebbe essere unaabbastanza giovane quella che affronterà il professionismo per la seconda volta nella sua storia, puntando su prospetti di qualità e magari mixandoli con elementi più esperti.