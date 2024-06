Scattati i lavori dopo il nostro sopralluogo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) "Quando siamo venuti un mese e mezzo fa a vedere lo stato deifinanziati dai fondi del Pnrr all’ospedale Lotti tutto era ancora fermo, adesso siamo tornati e ial Padiglione F sono partiti, questo per dire quanto è importante per un sindaco, per un amministratore, essere presente e stimolare la celerità delle operazioni". C’è soddisfazione nelle parole di Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ieri ancora in visita al nosocomio pontederese. "ancora lenti ma almeno sono partiti – dice Petrucci – segno che la politica deve verificare sul posto l’andamento dei, in questo caso dell’azienda sanitaria locale". Con lui il candidato a sindaco per il centrodestra Matteo Bagnoli. "Eravamo insieme un mese e mezzo fa e sono venuto da solo con cadenza bisettimanale a verificare – dice Bagnoli – una presenza costante che è servita da sprone per la partenza deial Padiglione F, iniziati con lo smontaggio del tetto.