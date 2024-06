Riforma pensioni 2024 | tra quota 41 e l’intelligenza artificiale l’editoriale

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di sabato 1 giugno 2024) Le dichiarazioni al Festival dell’Economia di Trento di pochi giorni fa di Elsa Fornero “madre” dellache porta il suo nome sulla insostenibilità di “41” hanno alzato un velo sull’argomentodopo settimane di stasi a pochi giorni dalle elezioni europee dell’8 e 9 giugno.2025:41 il dualismo Fornero-Durigon In particolare, le dichiarazioni della Prof.ssa sono state la risposta a quanto affermato dal Sottosegretario Durigon sulla volontà dell’Esecutivo di arrivare ai famosi “41 per tutti” entro il termine della legislatura facendo intendere che, se condizioni economiche lo permetteranno, tale provvedimento potrà essere inserito nella prossima Legge di Bilancio. Al di là di quelle che sembrano annunci e promesse da campagna elettorale e che quindi bisogna prendere con la dovuta cautela tali dichiarazioni almeno queste ultime sono state uno squarcio nell’indifferenza in cui i vari Governi che si sono succeduti in questi anni hanno relegato la previdenza che è, invece, fondamentale per la vita di tutti i cittadini.