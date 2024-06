Patti digitali Bagno a Ripoli elabora il decalogo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Limitare la condivisione di foto dei bambini sui social; favorire i rapporti reali, non mediati da schermi; insegnare ai minori vantaggi e pericoli della rete; attivare sempre il ’parental control’ per controllare il corretto uso del web; non usare la tecnologia come fosse una babysitter; non dare il cellulare a tavola ai bimbi piccoli per farli stare buoni; consegnare uno smartphone ai figli il più tardi possibile. Sono alcune delle linee guida dei ’di’, uno dei primi manifesti per l’uso consapevole della tecnologia e la diffusione di una cultura digitale che mette al centro i bambini e il loro benessere. Il, diviso per fasce d’età, è frutto del lavoro congiunto di genitori e docenti, professionisti dell’educazione e membri delle istituzioni.