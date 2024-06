Pardo | Lautaro Martinez vale Miglior attaccante del campionato

Leggi tutta la notizia su inter-news

Il rinnovo disi sta avviando verso un esito positivo. La telenovela intorno all'Inter sta finalmente per finire, Pierluigidice questo su Tutti Convocati. ILE – Pierluigicommenta a caldo il rinnovo del calciatore dell'Inter, che finalmente ha aperto all'offerta del club nerazzurro: «La richiesta di 12 milioni era una delle tante cose che girava. In generale sul mercato bisogna avere prudenza, anche ora perché ancora non c'è la sicurezza. Se finisse con il rinnovo sarà stato un accordo di reciproca soddisfazione. Il giocatore, è un giocatore importante, è cresciuto tantissimo. Vero che non ha fatto un grande Mondiale, ma non era al meglio fisicamente. Da quel Mondiale è tornato più forte mentalmente, ha trascinato l'Inter ed è stato per distacco oltre che capocannoniere ildel»