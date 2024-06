Musetti-Djokovic? Monaco ci crede | È un giocatore speciale Darderi si sente argentino | porterei Cobolli alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Durante l’ultima puntata di Tennis Mania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport, Guido, telecronista di Eurosport, si è soffermato sulla sconfitta di Flaviocontro Holger Rune al super tie-break al secondo turno del Roland Garros: “Prestazione clamorosa dia cui è mancato soltanto il guizzo finale, anche per dei meriti di Rune che si conferma anche un grande lottatore oltre che unmolto forte.ha un modo di stare in campo tutto suo e ha un’indole da agonista, da lottatore e tante altre cose. Non ha paura di niente e di nessuno, forse di Nadal a Barcellona, ma gli altri li guarda negli occhi. Vediamo quando si rafforzerà e quando avrà ancora più partite di questo tipo sulle spcosa potrà fare, perché la mentalità è eccezionale.