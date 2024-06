LIVE MotoGP GP Italia 2024 in DIRETTA | scattano le qualifiche! Si parte con la Q1!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-2 Binder risponde e si porta a 126 millesimi da Fernandez. Ora si lanciano Morbidelli e Di Giannantonio, assieme a Quartararo. -3 Raul Fernandez fa segnare il record in ogni settore, 487 millesimi al T3! Lo spagnolo chiude in 1:44.868!! 597 millesimi su Morbidelli! -5 La pista si riempie di nuovo. Tutti sono pronti per lanciarsi per il primo giro lanciato del time attack finale. Al momento Morbidelli e Di Giannantonio sarebbero nella Q2. -6 Tutti ai box per il cambio gomme. Tra poco sicon i time attack decisivi! -7 Per ora disastroso Binder, solamente 12° a 1.048 da Morbidelli -8 Morbidelli comanda con 29 millesimi su Di Giannantonio e 42 su Fernandez. Quarto Quartararo a 228, quinto Bezzecchi a 300 -9 Scatto di Raul Fernandez che si porta al terzo posto a 13 millesimi da Di Giannantonio! -10 Morbidelli sale in prima posizione in 1:45.