Kme problemi in fabbrica Produzione in difficoltà dopo la tragedia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Sono preoccupati i sindacati per la situazione produttiva dello stabilimento KME di Fornaci di Barga. Lo dicono i coordinatori nazionali Fim Fiom Uilm Michele Folloni, Massimo Braccini, Giacomo Saisiaver preso parte all’incontro richiesto alla direzione aziendale e previsto per venerdì mattina, per discutere appunto della situazione produttiva e dei carichi di lavoro. Purtroppo, a seguito del grave infortunio mortale con la morte di Nicola Corti, c’è stato il legittimo sequestro da parte delle autorità di un importante macchinario produttivo, il forno flottante uno, che lavorava su 21 turni a settimana e questo sta creandoanche agli altri ingranaggi della. "La situazione – scrivono i tre sindacalisti - era già delicata in quanto l’azienda faceva ricorso agli ammortizzatori sociali; soprattutto negli ultimi periodi i lavoratori in media erano 9 giorni al mese in contratto di solidarietà.