Emporio di Solidarietà Donazione del Rotary

(Di sabato 1 giugno 2024) Associazioni del territorio decise a sostenere le attività di quanti sono vicini alle esigenze delle persone in difficoltà dai profili economico e sociale. A tale proposito è di questi giorni una, a Poggibonsi, a beneficio dell’dellain via Montenero per aiutare le famiglie più fragili. Il generoso gesto ha avuto come protagonista ilClub Alta Valdelsa che ha consegnato al minimarket nel centro di Poggibonsi diversi prodotti: olio, latte, pasta, zucchero, detersivi e generi di prima necessità. Ad accogliere il presidente delClub Alta Valdelsa, Massimo Casini, e altri soci del Club, sono stati l’amministrazione e alcuni volontari dell’insieme al presidente Mauro Burresi che ha ringraziato ilAlta Valdelsa per lae ha illustrato il funzionamento del minimarket.