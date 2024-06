Ecco come Ancelotti può essere incoronato Carlo V al tempio di Wembley

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 1 giugno 2024) Sarà ildi, lo stadio più iconico del mondo, il luogo dell’incoronazione di reV? Poche ore e lo sapremo.l’ha sempre detto, l’ha scritto pure sulla copertina di un suo libro autobiografico: “Preferisco la coppa”. In panchina ne ha assaporata tanta, soprattutto quella dalle grandi orecchie. Alzata, appunto, quattro volte in carriera,mai nessuno. Se oltre alla panchina aggiungiamo il campo,anche le due vinte da calciatore: sei totali. Il 10 luglio di un anno fa nessuno avrebbe scommesso su un Real Madrid così imperiale, una squadra che ha già messo in bacheca Liga e Supercoppa spagnola e che stasera dalle 21 si gioca con il Borussia Dortmund la possibilità di vincere la Decimoquinta, la quindicesima Coppa dei Campioni della sua storia.