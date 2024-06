Dai Benetton agli Elkann da Berlusconi a De BenedettiGrandi famiglie e disastri Tutti i flop imprenditoriali

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di sabato 1 giugno 2024) Lucianosi sente tradito. È l'accusa lanciata dall'ottantanovenne fondatore dell'omonimo gruppo tessile in un'intervista concessa al Corriere della Sera il 25 maggio. Una storia di successo trasformatasi in un'amara vicenda di perdite finanziarie, culminata nel bilancio 2023 con una perdita di 230 milioni di euro.punta il dito contro il Ceo Massimo Renon, in carica dal 2020, rimarcando come la fiducia riposta in lui si sia rivelata un errore.