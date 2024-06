Alberi a Roma | il piano per salvare il verde pubblico

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 1 giugno 2024) Oggi si contano 325mila piante su tutto il territorio capitolino, i finanziamenti per piantumare nuovisono già in campo. Italia Nostra lancia l’appello per fermare l’abbattimento degli(ilcorrieredellacitta.com) Ild’azione per le nuove alberature c’è, i fondi anche. Spetta ora al Comune e dal Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) attuare un Masterplan che rinverdisca, in cui oggi si contano 325mila piante. Centoventi sono quelle a bordo strada, ma molte vanno riqualificate e altrettante piantate da zero: il Masterplan realizzato da Campidoglio e Crea prevede uno studio di 150 pagine sulle migliori strategie per attuare questi obiettivi. Cosa prevede il Masterplan di Crea e Comune Si partirà dalle aree del Centro per poi irradiarsi verso le periferie.