Al-Khelaifi | Abbiamo riaccolto la Juventus con i fiori Superlega? Due club che giocano tra loro…

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) “accolto la Juve con i. È un grande, con una grande storia. Siamo orgogliosi di riaverla”. Lo ha detto il presidente del Psg e dell’ECA, Nasser Al-, direttamente da Londra dove si è tenuto oggi l’esecutivo, in un’intervista a Marca in cui ha confermato il rientro della. L’argomento dell’intervista diventa ben presto la, con Real Madrid e Barcellona uniche a restare fuori dall’associazione deieuropei: “Real Madrid e Barcellona, vi aspettiamo a braccia aperte, vogliamo che voi siate qui con noi. La? Due squadre non possono giocare 20 partite una contro l’altra. Ho molto rispetto per entrambi i, per i loro tifosi, ma non ha senso restare in disparte. Il Real Madrid? Hanno una grande storia con la Coppa dei Campioni, vogliono sempre vincerla.