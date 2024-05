Roberta Morise è diventata mamma è nato il primo figlio dal compagno Enrico Bartolini | ecco il nome

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 30 maggio 2024)! Èilavuto da: come si chiama il bimbo?del suo; il suo, lo Chef, è invece già padre di tre figli, nati dalla ex moglie. L’annuncio della nascita è arrivato solo oggi tramite Instagram, ma la showgirl ha partorito in realtà il 24 maggio scorso. Ildella ex di Carlo Conti si chiama Gianmaria, come dichiarato dasui social. Stando alle dichiarazioni di quest’ultima, i primi giorni post-parto sono stati un po’ scombussolanti.cosa ha scritto su Instagram: “Il 24 maggio è arrivato Gianmaria. I primi giorni sono stati tortuosi ma ora esplode dalla voglia di vivere. Lo portiamo a casa molto presto.