Arrivato a Salerno il carico di pomodoro cinese partito dal Xinjiang

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Quaranta container di concentrato di, partiti un mese fa dalla regionedelsul treno della China-Europe Railway Express, sono arrivati oggi avia nave, dopo uno scalo in Turchia e un viaggio di 10.000 chilometri tra binari e mare. Ad accoglierli, gli agricoltori di Coldiretti che, dai gommoni, hanno avvicinato le navi a, così come quelle in arrivo a Bari cariche di grano turco, al grido di “No fake in Italy”. “Come Coldiretti oggi siamo ai porti di Bari econtro le importazioni sleali fatte con lo sfruttamento dei lavoratori cinesi o senza rispettare gli standard europei”, ha rilanciato Ettore Prandini, presidente della Coldiretti, in audizione al Senato, dove è intervenuto sul decreto-legge agricoltura.