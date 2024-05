Aristofane un classico sempre attuale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Dopo il felice debutto al teatro Grande di Pompei nel fine settimana scorso, arriva a Ravenna ‘Pluto God of the Gold’, terzo lavoro dedicato ad, una favola di 2500 anni fa sull’ineguale distribuzione della ricchezza. Lo spettacolo è stasera alle 21 al teatro Alighieri (biglietti a 15 euro, info 0544-249244) e sarà preceduto alle 17, alla sala Muratori della Classense, da un incontro a cui parteciperanno, tra gli altri, Maddalena Giovannelli e Martina Treu, le due più grandi studiose del commediografo greco antico. Una scelta non casuale quella della biblioteca che conserva l’unico manoscritto al mondo contenente tutte le undici commedie superstiti di. A parlare del progetto ‘Sogno di volare’, nato dal dialogo tra Ravenna Festival, il Parco Archeologico di Pompei e Ravenna Teatro/Teatro delle Albe, è Marco Martinelli che firma drammaturgia e regia.