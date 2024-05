Montomoli e il trionfo del Costone | Noi bravi ma ha vinto tutta Siena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 28 maggio 2024) Due giorni dopo la vittoria del campionato con il, per Emanueleè ancora il momento della decompressione, complici anche impegni di lavoro internazionali. "Ci prendiamo ancora qualche giorno per assaporare il successo, poi dalla prossima settimana entrerà nel vivo la programmazione per la prossima stagione, anche se in realtà ci stiamo già pensando", dice il presidente della società gialloverde. Qual è la sensazione più forte ancora oggi? "Aver centrato un risultato per cui c’erano i presupposti, ma che nello sport non si può mai dare per scontato. Sono presidente da quasi dieci anni, all’inizio ho studiato per capire bene questa realtà, poi ci siamo impegnati per raggiungere risultati, come già fatto con la Coppa Toscana".